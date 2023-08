Manafá na hora da despedida do FC Porto: «Para sempre um dragão»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wilson Manafa´ (@wilsonmanafa)

Wilson Manafá assinou, esta segunda-feira, um contrato de dois anos com o Granada, deixando o FC Porto como jogador livre, após quatro época e meia a defender as cores azuis e brancas.Nas redes sociais, o lateral-direito, de 29 anos, deixou uma mensagem de despedida. "Quero agradecer ao FC Porto pela oportunidade de representar este grande clube. Aos meus amigos, colegas e todo o staff, onde sempre me acolheram bem, um grande abraço. Obrigado por tudo, para sempre um dragão", escreveu.Pelo FC Porto, Manafá participou na conquista de dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça, em 130 jogos com dois golos marcados.