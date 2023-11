Mar de tochas em Vizela: FC Porto condenado a pagar multas num total de 13.390 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu, esta quinta-feira, o mapa de castigos referente à 9.ª jornada da Liga e, devido ao mau comportamento dos adeptos do FC Porto na deslocação ao Vizela, aplicou duas multas aos dragões, num valor total de 13.390 euros.A maior delas, no valor de 10.200 euros, foi justificada assim: "Foram arremessadas três tochas para dentro do retângulo de jogo e uma tocha para o terreno de jogo, caindo junto à linha lateral, provocando uma interrupção de jogo de cerca de um minuto. Nenhum artefacto provocou danos."A outra, fixada nos 3.190 euros, deveu-se ao seguinte: "Ao minuto 32, um grupo de adeptos afetos ao FC Porto, identificados pelos cachecóis, indumentária e cânticos, situados na Bancada Topo Sul Setor Superior, Fora da ZCEAP, deflagraram 10 tochas de fumo."