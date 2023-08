Marcano após dar triunfo ao FC Porto em Vila do Conde: «Chave esteve na persistência»

Iván Marcano voltou a ser decisivo pelo FC Porto. O central marcou o golo do triunfo diante do Rio Ave - tal como já tinha feito há uma semana frente ao Farense - e, no final do encontro, elegeu a "persistência" como a chave para o sucesso."Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Só tiveram uma ocasião de golo que acabaram por aproveitar. Nós tivemos várias, sobretudo na 1ª parte, não conseguimos e depois o jogo complicou-se, mas conseguimos dar a volta nos descontos", começou por dizer à Sport TV."A chave esteve na persistência, procurar sempre o golo apesar das coisas não estarem a correr bem na 2ª parte. Mantivemos a confiança em nós próprios e isso foi o mais importante", analisou.