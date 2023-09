Marcano eleito melhor defesa do mês de agosto no campeonato

¸ ? Ele tem ? Ele ( )



De defesa-central goleador a Defesa do Mês de agosto da #LigaPortugalBetclic vai um bocadinho assim e a escolha dos treinadores comprova-o #LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/ronqnECL9T — Liga Portugal (@ligaportugal) September 13, 2023

Iván Marcano foi eleito melhor defesa do mês de agosto na Liga Betclic. O defesa central do FC Porto reuniu a preferência dos treinadores principais da competição ao receber um total de 37,30 por cento dos votos.O espanhol que é também o defesa que mais golos marcou em toda a história do FC Porto, estatuto que reforçou no passado mês, superou a concorrência de Pedro Malheiro (Boavista, com 15,08%) e de Diomande (Sporting, 10,32%).Marcano, de resto, foi totalista nos três jogos disputados pelos azuis e brancos durante o período em avaliação, no qual registou dois golos marcados, que contribuíram diretamente para dois dos três triunfos do FC Porto, em agosto, no campeonato.