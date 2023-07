Marcano: «Um dia de grande felicidade»

Depois de algumas semanas de impasse, Ivan Marcano colocou o preto no branco e renovou contrato o com o FC Porto até 2025 , algo que deixou o defesa espanhol satisfeito. Aos meios de comunicação do clube, Marcano deixa a entender que a continuidade na Invicta faz todo o sentido e promete uma época 2023/24 na luta por todos os títulos."É um dia de grande felicidade para mim. Antes de mais, queria agradecer ao presidente e ao clube a confiança que depositaram em mim desde o começo até agora. Agradeço também aos adeptos que me apoiaram ao longo destes anos, ao staff, liderado pelo mister Sérgio Conceição, e aos meus companheiros, que me ajudaram nos bons e nos maus momentos. Foram muito importantes, senão hoje não estaria aqui. Por último, agradeço à minha família, que tem de me aturar. O meu filho é portista doente e sabe as músicas todas dos adeptos. A minha filha nasceu cá, por isso hoje é um dia muito feliz para mim. Não gosto muito de falar das épocas a nível individual, mas não tive lesões e isso é importante para mim depois dos maus momentos por que passei no passado. A nível coletivo, foi uma boa época. Tal como disse o presidente, o treinador e os meus companheiros, não foi perfeita porque faltou o campeonato, mas o que queremos tentar fazer na próxima época é ganhar tudo. Somos o FC Porto e somos ganhadores", disse o espanhol.