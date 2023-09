Marcano vai ser operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

Iván Marcano contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo com o Estrela da Amadora, informou o FC Porto este sábado. O central será operado nos próximos dias, enfrentando uma longa paragem.De recordar que o espanhol, de 36 anos, deixou o relvado da Reboleira logo nos instantes iniciais do encontro, sendo que Sérgio Conceição, no final da partida, fez disparar os alarmes ao dizer que a lesão poderia ser grave. "O Marcano, Deus queira que para ele, e para mim, e para o grupo, que seja algo menos grave... Mas tememos que seja algo mais grave do que o Evanilson", referiu o treinador. O pior cenário, contudo, acabou por se confirmar, com o central a ter agora pela frente vários meses de paragem.No caso de Evanilson, está a contas com uma entorse no joelho esquerdo, que o deverá afastar dos relvados durante um mês.