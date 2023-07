Marcus entre os jogadores chamados por Sérgio Conceição ao treino

Abraham Marcus foi um dos oito jogadores do FC Porto B chamados por Sérgio Conceição ao treino da equipa principal dos dragões, esta segunda-feira. Quer isto dizer que o FC Porto já acionou a cláusula de compra do internacional nigeriano junto do Remo Stars, faltando saber por quantos assinou.Igualmente no treino da equipa principal estiveram Francisco Meixedo e Vasco Sousa, que estiveram ao serviço de Portugal no Campeonato da Europa de sub-21. Dinis Rodrigues, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Rui Monteiro e Wendel Silva foram os outros jogadores chamados por Sérgio Conceição.No total, o treinador do FC Porto teve 27 elementos à disposição, sendo que João Mário, Gabriel Veron e Evanilson evoluíram em regime de treino condicionado.Os azuis e brancos voltam a treinar amanhã, a partir das 10 horas, no Olival.