Marko Grujic está pré-convocado para os próximos compromissos da Sérvia

Marko Grujic está a ter uma temporada muito aquém das expectativas que ele próprio criou , tendo apenas participado em dois jogos, frente a Benfica, na Supertaça, e Moreirense, na 1.ª jornada do campeonato, num total de 125 minutos. Ainda assim, não foi esquecido pelo seu selecionador.Dragan Stojkovic anunciou, esta terça-feira, a lista ampliada de 34 pré-convocados para próximos jogos da Sérvia de apuramento para o Campeonato da Europa, contra a Hungria, em Budapeste, no dia 14 de outubro, e três dias depois, a 17, contra Montenegro, em Belgrado, tendo incluído o médio do FC Porto nas suas escolhas. O selecionador sérvio, de resto, anunciará a lista final no dia 6 de outubro.Além dos dois jogos em que participou pelo FC Porto na presente época, Grujic ainda foi suplente não utilizado frente a Farense, Rio Ave e Shakhtar Donetsk, este para a Liga dos Campeões.