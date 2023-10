Martim Fernandes estreou-se aos 17 anos: «Foi a primeira vez que tive uma claque a apoiar-me»

O lateral Martim Fernandes, de apenas 17 anos, estreou-se esta noite pela equipa principal do FC Porto, diante do Vilar de Perdizes, e no final do jogo não escondeu a euforia que a oportunidade concedida por Sérgio Conceição lhe proporcionou."Estrear-me pela equipa principal do FC Porto é o sonho de qualquer miúdo portista ou que esteja no mundo do futebol. Não tenho palavras para descrever este momento, foi incrível", comentou o habitual titular do corredor direito da equipa B, espantado com a envolvência oriunda das bancadas."Foi a primeira vez que tive uma claque a apoiar-me e é sempre importante ter ao nosso lado adeptos que amam o clube da mesma forma que nós amamos o FC Porto dentro e fora do campo", referiu, em declarações ao Porto Canal.