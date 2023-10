Maxi Pereira e Cristian Rodríguez de visita ao Olival

Reencontros



Hoje recebemos o Maxi Pereira e o Cristián Rodriguez no Olival



Sempre um prazer, Dragões #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/IrNUtVULKI — FC Porto (@FCPorto) October 6, 2023

Foi uma manhã diferente aquela que se viveu no Olival na manhã desta sexta-feira, já que o treino do FC Porto ficou marcado por duas visitas especiais: Maxi Pereira e Cristian Rodríguez.Os dois uruguaios, que representaram os dragões em períodos distintos, deslocaram-se ao centro de treinos dos azuis e brancos e estiveram à conversa com Sérgio Conceição e com os elementos do plantel.O momento foi partilhado pelo próprio clube nas redes sociais, sendo possível ver, através das fotografias, que o reencontro foi animado.Convém recordar que Maxi Pereira representou o FC Porto entre 2015 e 2019, tendo sido treinado por Sérgio Conceição durante duas temporadas. Cristian Rodríguez, por outro lado, atuou nos dragões entre 2008 e 2012. Ambos, refira-se, trocaram o Benfica pelo rival.