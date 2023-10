Médio do FC Porto na lista de três alvos do Barcelona para o próximo projeto

O Barcelona, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, já pensa no próximo projeto desportivo e, nesse sentido, tem três jogadores sob análise para reforçar a equipa de Xavi Hernández.De acordo com a informação avançada, esta quarta-feira, pelo jornal 'Mundo Deportivo', o portista Alan Varela integra essa mini-lista de alvos. Escreve aquele jornal sediado em Barcelona que o médio argentino do FC Porto não é prioridade para os culés, mas cita fonte do clube espanhol para registar que o portista "está a ser seguido" atentamente.Outro alvo para a posição mais recuada do meio-campo também já defrontou o Barcelona no Grupo H da Liga dos Campeões, no caso o belga Arthur Vermeeren, do Antuérpia, que tem apenas 18 anos. De acordo com a mesma publicação, este médio é seguido desde janeiro e já foi tema de conversa entre Deco e Mark Overmars, diretores desportivos de Barcelona e Antuérpia, respetivamente.O preferido do Barcelona, contudo, parece ser Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que tem um cariz mais ofensivo do que os outros dois alvos para o meio-campo. Neste caso, porém, o preço surge como proibitivo, uma vez que o alemão, de 20 anos, está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.