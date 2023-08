Mehdi Taremi volta a ser associado ao Tottenham

Agora com o futuro nas mãos de Jorge Mendes, CEO da Gestifute, Mehdi Taremi voltou a ser colocado na órbita do Tottenham.Segundo adianta a imprensa iraniana, o avançado do FC Porto, que cumpre o último ano da sua ligação aos dragões, é o goleador deseja pelos spurs para o caso de Harry Kane vir mesmo a deixar a equipa.As mesmas fontes adiantam que já existiram conversas exploratórias com o agenciamento de Taremi.