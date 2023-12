Mexicanos dizem que América quer regresso de Jorge Sánchez

Sem espaço no FC Porto (apenas disputou 12 partidas pelos dragões, 5 delas como titular), Jorge Sánchez pode estar de saída no mercado de inverno e do México surge a informação de que o América tenciona garantir o regresso do lateral. Segundo o 'W Deportes', a ideia do conjunto mexicano passa por garantir um empréstimo (junto do Ajax), com uma possível opção de compra para o verão.Lembre-se que o lateral, de 26 anos, reforçou o FC Porto perto do final do mercado de verão para suprir a necessidade de encontrar uma alternativa a João Mário. Chegou à Invicta num empréstimo de uma temporada, com opção de compra de 4 milhões de caráter obrigatório caso o jogador cumpra 20 jogos pela equipa esta época mediante determinados critérios.