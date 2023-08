Moutinho oficial a breve trecho no FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Moutinho é reforço garantido do FC Porto, conformeadiantou. O médio internacional português, que celebra 37 anos no dia 8 de setembro, será oficializado pelos dragões a breve trecho, integrando de imediato os trabalhos no Olival, sob o comando de Sérgio Conceição, que aprovou a sua contratação.