Namaso dá o mote para 2023/24: «Queremos devolver o título aos portistas»

O FC Porto deu esta sexta-feira o tiro de partida para a nova época e coube a Danny Namaso dar voz ao grupo de trabalho. Ambição é palavra de ordem para os dragões, que, conforme vincou o avançado inglês, fazem mira à reconquista do título de campeão nacional."As expectativas são sempre de ganhar. Temos muita coisa para vencer este ano e as expectativas são ganhar todas as provas em que participarmos. Queremos devolver o título aos portistas", assumiu Namaso em declarações aos meios do clube, não escondendo a vontade de começar a trabalhar no duro."Sinto que tive um bom período de descanso, trabalhei muito também e estou preparado para a temporada que se avizinha. Sinto-me muito bem. Já sentia falta dos meus colegas e de treinar, estou ansioso por começar a trabalhar", atirou o inglês.