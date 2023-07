Nanu deixa FC Porto e ruma à Turquia

Nanu vai deixar o FC Porto para rumar ao Samsunspor, da Turquia, apurouO lateral de 29 anos, que assinou pelos dragões em 2020, chegou a acordo com o clube daquele país e irá assinar um contrato válido por duas temporadas, sendo apresentado no início da próxima semana.Nanu, refira-se, soma 21 internacionalizações pela Guiné-Bissau. Ao serviço da equipa principal do FC Porto, disputou 21 jogos, contribuindo com três assistências.