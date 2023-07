Navarro ansioso pela apresentação: «Nem imagino o que será ter tanta gente a ver-me jogar com esta camisola»

Participou nos cinco jogos disputados, até agora, pelo FC Porto na pré-época e não vê a hora de se estrear no Estádio do Dragão com a camisola azul e branca, frente ao Rayo Vallecano, sábado, no jogo que servirá de apresentação. "Nem imagino o que será ter tanta gente a ver-me jogar com esta camisola. Vai ser um momento muito bonito e vamos aproveitar muito", afirmou Fran Navarro ao Porto Canal, após o jogo contra o Cardiff City.

O reforço espanhol, de 25 anos, já tinha marcado à Académica e ao FC Porto B. Na primeira vez que jogou de azul e branco e com público, também faturou contra o Cardiff City e não escondeu as sensações. "Estava muita gente a ver-nos e estou feliz por ter marcado o meu primeiro golo diante dos nossos adeptos", confessou, para terminar, depois, com uma análise à pré-época: "Está a ser muito duro e exigente. A equipa tem de dar o máximo. É importante ganhar para estarmos preparados quando começar a temporada."