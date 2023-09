Nico González convocado para os sub-21 de Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nico González foi chamado por Santiago Denia, selecionador espanhol de sub-21, para os jogos que 'La Rojita' vai realizar frente a Malta e Escócia, a contar para a fase de qualificação para o Europeu da categoria, agendado para 2025.A seleção de sub-21 espanhola começa por jogar em Malta, no dia 8 de setembro, e, três dias depois, recebe a Escócia em Jaén.Titular nos dois últimos jogos do FC Porto, Nico González vê assim reconhecidas as boas exibições recentes.