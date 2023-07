Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nico González dá tudo pela Supertaça Reforço sua a camisola portista a pensar no clássico com o Benfica que abre a época oficial. Dúvidas sobre a composição do meio-campo abrem janela de oportunidade





• Foto: FC Porto