Nico González fez o primeiro treino no Olival com quatro jogador no boletim clínico

Na sequência do empate (1-1) com o Rayo Vallecano, o FC Porto regressou aos trabalhos na manhã deste domingo, já com o reforço Nico González a trabalhar sob as ordens de Sérgio Conceição, no Olival.Ausentes do normal desenrolar dos trabalhos estiveram Diogo Costa e João Mário, ambos a desenvolver treino condicionado, e Gabriel Veron e Evanilson, que fizeram tratamento às respetivas lesões.Os azuis e brancos voltam a treinar no Olival esta segunda-feira, numa sessão cujo início está marcado para as 17 horas.