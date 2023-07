Nico González oficializado no FC Porto: Barcelona fica com opção de recompra por 30 milhões

Nico González foi este sábado oficializado como reforço do FC Porto. O futebolista de 21 anos chega proveniente do Barcelona para reforçar o meio-campo dos dragões, tendo assinado um acordo válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028.Através de uma nota publicada no site oficial do clube, o FC Porto informou que pagou um total de 8,4 milhões de euros pela totalidade do passe de Nico González, que fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Barcelona ficou ainda com uma opção de recompra dos direitos do internacional sub-21 espanhol por 30 milhões de euros, até junho de 2025, e 40% da mais-valia de uma futura transferência do jogador.Nico González vai vestir a camisola número 16.