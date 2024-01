Nico González: «Vamos dar a volta e conquistar a Liga»

As recentes e convincentes vitórias dos dragões, no Estoril, para a Taça de Potugal, e na receção ao Sp. Braga, para o campeonato, coincidiram com a titularidade de Nico González, algo que não acontecia desde o passado mês de outubro. O espanhol, de 22 anos, rubricou duas exibições positivas e ganhou confiança para futuras batalhas.

Lançando um olhar sobre aquilo que poderá ser a segunda parte da época e a luta pelo título, o médio contratado ao Barcelona mostra-se convicto de que o FC Porto tem todas as condições para ultrapassar os rivais nos próximos tempos e chegar à meta na frente.

"Acho que podemos esperar uma reviravolta no campeonato. Estou seguro de que vamos dar a volta e conquistar a Liga, esse é o objetivo, continuar a ganhar e tentar ser um bloco muito sólido defensivamente, mantendo-nos como estivemos nestas últimas duas partidas", destacou Nico González, em declarações ao Porto Canal, na sequência da vitória diante do Sp. Braga.

Um jogo que serviu de exemplo, também, em termos defensivos: "Saímos sem sofrer golos e, praticamente, sem conceder qualquer oportunidade ao adversário, sendo muito eficazes à frente. No final, é esse o objetivo, ir somando os três pontos e aproximarmo-nos o mais possível do primeiro posto", vincou.



Castigo abre vaga para Eustáquio



Ao ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato, Nico González não poderá defrontar o Moreirense, no próximo sábado. Dessa forma, tudo indica que Sérgio Conceição devolva o lugar a Stephen Eustáquio, que durante a maior parte da época fez dupla com Alan Varela no meio-campo.