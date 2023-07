Nuno Lobo contra “preço de saldo”

Nuno Lobo, candidato às eleições do FC Porto em 2024, emitiu um comunicado crítico. “O administrador Fernando Gomes não tem condições de continuar na SAD se obrigar o clube a vender abaixo de qualquer cláusula de rescisão. Esse administrador desvalorizou os ativos (...) ao anunciar a pretensa venda dos jogadores até 30 de junho”, acusou.

O líder da Lista B, que recebeu 384 votos em 2020, manifestou confiança no que deverá voltar a ser o seu rival eleitoral. “Espero que presidente Pinto da Costa, com o seu bom senso e sagacidade, consiga resolver este problema a contento do clube, que sempre tão bem defendeu.Confio no presidente e confio na sua seriedade (...) quer ganhar como eu quero ganhar”, diz Lobo, defendendo que “Sérgio Conceição deve ficar”.