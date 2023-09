Nuno Lobo recolhe assinaturas para se candidatar à presidência do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O empresário Nuno Lobo começou esta semana a recolher assinaturas para concorrer à presidência do vice-campeão nacional de futebol FC Porto, cujas eleições vão decorrer em 2024, revelou esta sexta-feira o candidato derrotado há três anos.

"Sob o lema 'FC Porto líder do seu próprio destino', a nossa candidatura deu início esta semana à recolha de assinaturas para as eleições de 2024. Somos e iremos ser sempre pela transparência e rigor. Por isso, estamos a finalizar um programa que nos garanta a todos um melhor FC Porto", referiu, através de uma nota enviada à comunicação social.

Nuno Lobo tinha concorrido à presidência dos dragões no último sufrágio, realizado em junho de 2020, ficando em terceiro, com 4,91% dos votos, atrás de Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi reconduzido para um 15.º mandato consecutivo, e de José Fernando Rio.

"O FC Porto é o nosso amor e, por isso, abstemo-nos de comentar as novelas mexicanas das últimas semanas, que nos parecem despropositadas com a gestão e a preocupação de um grande clube", ressalvou, numa altura em que os 'azuis e brancos' acompanham Boavista e Sporting entre os líderes da I Liga, todos com 10 pontos, após quatro rondas.

Numa semana marcada por críticas de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto, ao treinador dos 'dragões', Sérgio Conceição, o empresário Nuno Lobo frisou que o clube "está acima de todos e de tudo".

"Recusamos, por princípio da candidatura, comentar qualquer facto e/ou comentário que envolvam agentes políticos da cidade e que usem os cargos, para voluntariamente e sem sentido, justificarem a sua aparição na imprensa nacional a gosto pessoal", acrescentou.