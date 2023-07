Nuno Lobo volta a candidatar-se à presidência do FC Porto

Uma decisão que Nuno Lobo explicou com o facto de "nada se ter alterado de forma significativa na condução do clube desde 2020 para cá"."Continuamos a bater no mesmo, há um cansaço ao ver-se que as coisas não mudam no FC Porto. É só promessas adiadas, como a academia que tarda em surgir, estamos novamente com o fair play financeiro da UEFA a bater à porta. Tem de haver uma alteração económico-financeira, social e desportiva no clube, procurando aliar o FC Porto à cidade, que é muito badalada no Mundo", começou por referir Nuno Lobo, em declarações a Record.O empresário, que desafiou Pinto da Costa há três anos, assume que se trata de um "chamamento" do FC Porto, entendendo que "é preciso marcar uma posição" face ao momento do clube. As recentes declarações do administrador da SAD, Fernando Gomes, serviram para avolumar a sua indignação."Ainda estamos a ajustar alguns pormenores no nosso programa e, para já, vamos ver o que acontece até ao final de junho. É uma tristeza ouvir um administrador dizer que é preciso vender com urgência para resolver os problemas da SAD...", revelou Nuno Lobo, esperando ter uma votação superior no próximo ato eleitoral."Admito que não esperava aquele resultado, apontava para outro resultado. Vamos trabalhar para que a mensagem passe e, se conseguir triunfar, melhor ainda", rematou o empresário.Os nomes que vão compor as listas ainda estão a ser equacionados, devendo ser anunciados em breve os candidatos à presidência da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.Aguarda-se, agora, que José Fernando Rio também venha a consumar a intenção de se voltar a candidatar à presidência dos dragões, algo que já admitiu em intervenções recentes, bem como Pinto da Costa. Há ainda expectativa em relação à decisão de André Villas-Boas.