Nutricionista do FC Porto ruma ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Hugo Teixeira (@vhugoteixeira)

Nem só os melhores jogadores do mundo são cobiçados pelos sauditas. A prova mais recente disso é Vítor Hugo Teixeira, nutricionista que estava ao serviço do FC Porto desde 2007 mas que agora vai trabalhar no Al Ittihad, clube orientado por Nuno Espírito Santo.De recordar que no passado Sérgio Conceição chegou a apelidar Vítor Hugo Teixeira como "o melhor nutricionista do mundo", estatuto validado por várias respostas à publicação de despedida do FC Porto, com vários jogadores dos dragões a elogiarem o trabalho desenvolvido pelo nutricionista."Nunca sonhei ser nutricionista do FC Porto. Ser portista sempre fez parte da minha identidade, mas era demasiado ousado sonhar tão alto. Tenho, então, o imperativo de agradecer a quem me proporcionou realizar um sonho que nem tinha tido a coragem de sonhar", escreveu Vítor Hugo Teixeira na sua conta de Instagram, agradecendo depois, de forma individual para realçar os grupos de trabalho respetivos, a Pinto da Costa, Sérgio Conceição, Nélson Puga e Pepe.