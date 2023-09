O onze do FC Porto para a receção ao Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto recebe o Arouca, às 18h00, num encontro da 4.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição - que cumpre o último jogo de castigo - e Daniel Ramos para esta partida, que será disputada no Estádio do Dragão.Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Eustáquio, Nico González e Galeno; Taremi e Toni MartínezSuplentes: Cláudio Ramos, Evanilson, Alan Varela, Iván Jaime, David Carmo, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Fran Navarro e André FrancoArruabarrena; Montero, Galovic, Rafael Fernandes e Tiago Esgaio; David Simão, Sylla e Milovanov, Jason, Cristo González e Rafa MujicaSuplentes: Pedro Santos, Alfonso Trezza, Bukia, Pedro Moreira, Miguel García, Kouassi, Matías Rocha, Thiago e Oriol BusquetsSiga o jogo AQUI