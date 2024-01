Oficial: David Carmo apresentado como reforço do Olympiacos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olympiacos oficializou, esta sexta-feira, a contratação de David Carmo ao FC Porto."A fera está aqui. Bem-vindo ao Olympiacos", pode ler-se nas redes sociais do clube grego treinado por Carlos Carvalhal.Recorde-se que o defesa-central chega ao Olympiacos por empréstimo do FC Porto até ao final da época.O histórico emblema grego fica responsável pelo pagamento integral dos ordenados de David Carmo até ao fim da temporada e paga 300 mil euros aos dragões pela cedência. Se o Olympiacos for campeão, então os dragões recebem mais 300 mil euros. A cláusula de opção de compra, que os gregos reservaram, está fixada nos 18 milhões de euros.