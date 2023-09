Oficial: Francisco Conceição de volta ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Conceição é novamente jogador do FC Porto. O extremo, de 20 anos, foi oficializado como reforço dos dragões na noite desta sexta-feira, chegando ao Dragão por empréstimo do Ajax até ao final da temporada. Assim, fica confirmada a notícia de Record publicada no último domingo.





O acordo dos dragões com os holandeses, que compraram Francisco Conceição no último verão por 5 milhões de euros, contempla ainda uma opção de compra.