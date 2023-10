Olha quem ele é: Steven Defour recebe FC Porto na Bélgica

Deixou a sua marca no miolo do FC Porto e os adeptos não o esquecem. Steven Defour, agora com 35 anos, já não espalha magia nos relvados mas continua ligado ao jogo, como treinador do KV Mechelen.

Com a visita dos dragões à Bélgica, para defrontar o Antuérpia na Liga dos Campeões, Defour não perdeu a oportunidade de dar um 'olá' a todos os portistas.