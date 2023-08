Óliver Torres deixa mensagem a Nico González: «Vais encontrar um clube especial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mucha suerte Nico, te encontrarás un club especial, con una afición increíble y una ciudad mágica.

Disfruta de todo lo bueno de Porto, que es mucho. https://t.co/rfGVeeOLvn — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) August 1, 2023

Óliver Torres, médio que conta no currículo com duas passagens pelo FC Porto, recorreu esta terça-feira à rede social Twitter para felicitar Nico González pela opção que tomou."Boa sorte Nico, vais encontrar um clube especial, com uma base de adeptos incrível e uma cidade mágica. Aproveita tudo o que o Porto tem de bom, que é muito", frisou o espanhol de 28 anos.