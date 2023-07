Onze dragões a ver de fora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os sete internacionais AA autorizados a apresentarem-se mais tarde na pré-época (Diogo Costa, Pepe, Otávio, Zaidu, Eustáquio, Grujic e Taremi), no caso na última segunda-feira, assim como os recém integrados Evanilson e Veron, além do lesionado João Mário e o guarda-redes Meixedo, assistiram ao jogo-treino de ontem desde as bancadas.





Para o ensaio de sábado, com o Cardiff City, é expectável que pelo menos o lote de internacionais cumpra os primeiros minutos.