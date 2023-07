Operação Benfica arranca no Olival no dia 7 de julho

Faltam menos de duas semanas para o FC Porto de Conceição dar o pontapé de saída na nova temporada. O regresso ao Olival está agendado para dia 7 de julho, isto para um grupo que ainda deverá estar algo limitado porque os jogadores que estiveram ao serviço das seleções terão direito a mais alguns dias de férias. Há ainda o caso de Eustáquio, que segue em competição pelo Canadá na Gold Cup, prova que tem a final apenas no dia 17 de julho. De qualquer das formas, o treinador vai começar a preparar 2023/24, com especial incidência no primeiro jogo oficial da época, a Supertaça diante do Benfica. Um clássico logo a abrir que exige máximo cuidado, até porque entrar a ganhar pode ser um ímpeto motivacional determinante.