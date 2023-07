Otávio eleito melhor jogador da Liga Bwin 2022/23

Inquéritos Concorda com a escolha de Otávio para melhor jogador da Liga? Sim

Não Votar Inquéritos

Qualidade, brilho e espírito de missão: eis os ingredientes que formam um



Depois da presença no Onze do Ano, Otávio foi eleito o da #LigaPortugalbwin em 2022-23 pelos treinadores e capitães #LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/GKz1acza3S — Liga Portugal (@ligaportugal) June 26, 2023

Otávio foi esta segunda-feira eleito o melhor jogador da Liga Bwin 2022/23.O médio do FC Porto, que também integra o onze do ano da competição, venceu distinção após apuramento dos votos dos treinadores e capitães das equipas que integram o campeonato.Em 27 jogos disputados com a camisola do FC Porto na última temporada, o internacional português, de 28 anos, somou um total de cinco golos e assinou sete assistências em 2.467 minutos de tempo de jogo.