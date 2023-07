Otávio jogou peladinha com Matheus Cunha no Brasil

No Brasil a gozar alguns dias de férias, Otávio festejou a eleição como MVP da última edição da Liga Bwin com velhos conhecidos, aproveitando a ocasião para matar as saudades da bola. O criativo esteve com Matheus Cunha, avançado do At. Madrid, e ambos participaram numa peladinha.

Ao contrário do que sucedeu com Veron, que se lesionou a jogar nas férias, Otávio não ficou com qualquer mazela do encontro amigável, até porque pelos (poucos) vídeos disponíveis atuou sempre em ritmo de passeio.

De referir que Otávio e Matheus Cunha conhecem-se desde crianças, sendo que o avançado até partilhou uma fotografia dessa época, brincando com o facto do jogador do FC Porto ser, na altura, o mais alto dos dois.



Eleição como melhor da 1ª Liga



A escolha de Otávio como Melhor Jogador da Liga 2022/23 provocou discussão nas redes sociais, nomeadamente de adeptos do Benfica. O sistema de eleição, que inclui todos os técnicos e capitães, prevê que cada um deles indique três nomes por ordem crescente de prioridade, que atribuem cinco, três e um ponto respetivamente.