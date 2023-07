Pedidos de recurso e providência cautelar de Sérgio Conceição já deram entrada no TAD

Os pedidos de recurso e providência cautelar, que a ser aceite permitirá a Sérgio Conceição estar no banco do FC Porto na Supertaça, frente ao Benfica, deram entrada nos serviços do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na tarde desta segunda-feira.Recorde-se que, por ocorrências no FC Porto-Casa Pia da pretérita edição do campeonato nacional, o treinador portista foi punico pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 30 dias de suspensão, além de uma multa de 10.200 euros.