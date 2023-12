Pelo segundo ano consecutivo: Galeno no melhor onze da fase de grupos da Champions

A UEFA divulgou, esta quinta-feira, o melhor onze da fase de grupos da Liga dos Campeões e, pelo segundo ano consecutivo, Galeno faz parte das primeiras escolhas.Este onze é distinguido com base nos pontos acumulados na Fantasy da prova e o luso-brasileiro do FC Porto foi mesmo o jogador mais pontuado. No melhor onze está ainda o internacional português do Barcelona, João Cancelo.Confira, agora, todos os eleitos: Kobel (Borussia Dortmund); Cancelo (Barcelona), Hummels (Borussia Dortmund) e Aihen Muñoz (Real Sociedade); Saka (Arsenal) Foden (Manchester City), Bellingham (Real Madrid), Brais Méndez (Real Sociedade) e Galeno (FC Porto); Kane (Bayern Munique) e Gabriel Jesus (Arsenal).