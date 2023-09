Pepe: «A linha a três já estava a ser preparada desde a pré-temporada»

O FC Porto venceu esta sexta-feira o E. Amadora por 1-0 (golo de Taremi), com Pepe a reconhecer as dificuldades mas a destacar a justiça do resultado."Sabíamos que ia ser difícil. Jogámos contra o Estrela na pré-época e dificultou-nos imenso. As lesões madrugadoras limitaram, mas a equipa nunca perdeu o norte. A linha a três já estava a ser preparada desde a pré-temporada. O mister entendeu que tínhamos de encaixar bem no Estrela da Amadora e foi mais uma lição sobre as dificuldades com que vamos nos deparar esta época", referiu depois de explicar que a ausência da Seleção."Infelizmente não pude jogar na Seleção. Trabalhei bem com o intuito de jogar este jogo. O departamento médico fez um grande trabalho", disse.Ainda quanto ao encontro de hoje destacou: "Trabalhámos muito a linha de três e de quatro. Não importa quem joga, todos damos o contributo. Estou feliz pelo David Carmo, mas também pelo Navarro e pelo contributo do Gonçalo Borges."