Pepê chamado pela primeira vez à seleção brasileira: «Não vem para ser lateral»

O selecionador Fernando Diniz anunciou, esta segunda-feira, os seus escolhidos para os próximos compromissos do Brasil e o polivalente jogador do FC Porto, Pepê, foi chamado pela primeira vez.





A principal seleção brasileira enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, no dia 16 de novembro, e a Argentina, dia 21 do mesmo mês, no Maracanã. Ambos os jogos são referentes ao apuramento para o Mundial'2026.Recorde-se que o jogador do FC Porto também tem cidadania italiana, mas a partir de agora já não pode representar a seleção transalpina.Pepê foi convocado como avançado e Fernando Diniz foi confrontado com a possibilidade de o usar a lateral. "Ele poderia ser usado a lateral-direito, mas não vem para ser lateral. Vem como atacante, mas tem qualidade e adaptabilidade para essa posição, que fez no FC Porto algumas vezes. Joga em várias posições", afirmou o selecionador do Brasil.Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Lucas Perri (Botafogo) e Ederson (Manchester City)Defesas: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter Milão), Renan Lodi (Marselha), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)Médios: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luíz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras) e Rodrygo (Real Madrid)Avançados: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (FC Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinícius Júnior (Real Madrid)