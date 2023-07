O capitão do FC Porto, Pepe, partilhou nas redes sociais, esta quinta-feira, um print dos dados GPS do exercício final do treino da manhã. E essa corrida do defesa-central, de 40 anos, acabou por formar uma... estrela."Treina como uma estrela. Sê bem-vindo ao trabalho árduo", escreveu Pepe a acompanhar a imagem.O internacional português, recorde-se, apresentou-se mais tarde ao trabalho no FC Porto por ter estado ao serviço da Seleção Nacional. Por esse motivo, ainda não foi ontem a jogo contra o Portimonense, mas tudo leva a querer que fará os primeiros minutos nesta pré-época, já no sábado, frente ao Cardiff City, no Estádio do Algarve.