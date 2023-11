Pepê e a chamada à seleção do Brasil: «Um sonho de criança que se realiza»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe^ (@pepe)

Pepê foi esta segunda-feira chamado pela primeira vez à seleção principal do Brasil. E utilizou as redes sociais na primeira reação à sua presença na convocatória de Fernando Diniz."Um sonho de criança que se realiza!! Obrigado a todos que fazem parte disto!! Grato a Deus por tudo", escreveu na rede social Instagram, acrescentando um coração azul no fim.O jogador do FC Porto, note-se, usou uma fotografia sua nas seleções de base do Brasil para ilustrar a referida publicação.