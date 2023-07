Pepe é o primeiro protagonista do 'Dragão Consciente': «Cuido bem do meu corpo e da minha saúde»

Estreia esta segunda-feira o 'Dragão Consciente', um programa do FC Porto que, em 12 episódios, tem como objetivo promover um modelo de vida mais saudável. O capitão Pepe será o protagonista do primeiro episódio e aproveitou para explicar o porquê de ainda andar ao mais alto nível apesar dos 40 anos."Sabem porque continuo a jogar aos 40 anos? Porque cuido bem do meu corpo, da minha saúde e do meu bem-estar. Lá em casa todos somos dragões conscientes", referiu o experiente central no lançamento da iniciativa, que contará ainda com intervenções dos quatro médicos que trabalham diretamente com a equipa principal: Nélson Puga, Vítor Hugo, Luís André e Hélder Monteiro.