Pepe, Grujic, Baró e Veron em tratamento

Após dois dias de folga, o FC Porto voltou ontem aos treinos e Sérgio Conceição teve oito jogadores indisponíveis, quatro por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções (Diogo Costa, Bernardo Folha, Taremi e Nico González) e outros tantos por estarem em tratamento às suas lesões (Pepe, Grujic, Baró e Veron). Com a deslocação do próximo dia 15 ao terreno do Estrela da Amadora em mente, os azuis e brancos voltam a treinar novamente esta manhã, no Olival.