Pepe: «Uma final contra o Benfica é sempre um jogo especial»

Pepe abordou esta terça-feira, em conferência de imprensa, a final da Supertaça entre Benfica e FC Porto, agendada para amanhã às 20h45, em Aveiro."É a melhor forma de arrancar a época? Sim, porque nós merecemos. Vencemos a Taça [de Portugal] e temos direito de disputar esta final que certamente será super dificil. Esperamos conseguir alcançar o nosso objetivo que é ganhar esta final", começou por referir o central dos dragões."Não damos gritos, jogamos futebol. Este grupo demonstrou, na época passada, que fomos muito competitivos. Sabemos onde falhamos. Os primeiros jogos não foram o que o mister esperava dos jogadores. Lutamos até final e conseguimos a Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça. Nada melhor do que começar esta época com a Supertaça. Merecemos estar na final por mérito nosso e vamos estar preparados para disputar a final e dar alegria aos adeptos.""Acho que já passei dos 30 [títulos]. Essa estatística deve estar errada (risos). Mais importante do que isso é nós, jogadores, sentirmo-nos orgulhosos de disputar esta final. Começamos esta época a trabalhar forte e fazer o que o mister tem pedido para chegar a este jogo ao melhor nível.""Não há o Gonçalo, há outros jogadores. Só podem jogar 11 contra 11 e os que entram nas substituições. Como português e companheiro do Gonçalo, espero que possa ter êxito na sua carreira, mas amanhã estamos focados no nosso trabalho e no que o mister nos tem passado para dar alergias aos adeptos.""Primeiro aqui representamos uma região, sentimos esse peso. É um clube em que os nossos adeptos demonstram um apoio tremendo. Assim foi no ano passado, mesmo quando estávamos em situações muito difíceis estiveram sempre do nosso lado. Uma final contra o Benfica é sempre um jogo especial. Temos de estar ao nosso melhor nível para disputar esta final e ganhá-la.""É difícil falar disso, estamos no início. É um titulo e todos queremos ganhar, é para isso que trabalhamos. Estamos sempre focados no que é ganhar. Não pensamos noutro resultado. O nosso foco é sempre dar o nosso melhor. Sofrer quando temos os testes físicos com o objetivo de ganhar sempre e é com esse objetivo que os onze [que começarem de início] vão entrar amanhã.""Não sinto isso. A maior demonstração que posso fazer é a minha dedicação à minha profissão e fazer o que o treinador me pede, para estar disponível e ser opcção dentro do plantel para poder ajudar a equipa", concluiu.