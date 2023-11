Pepe na melhor equipa da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Concluída a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou, esta quinta-feira, a equipa ideal da ronda, onde consta o capitão do FC Porto, Pepe.O central portista foi o defesa mais pontuado na 'UEFA Champions League Fantasy Football Game', na sequência do golo ao Antuérpia que lhe permitiu fazer história na maior competição de clubes do Mundo, ao tornar-se no jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões.Na equipa ideal da semana constam ainda dois jogadores bem conhecidos do futebol português, como são Diogo Gonçalves, do Copenhaga, e Samuel Lino, do Atlético Madrid.Confira, agora, a totalidade do melhor onze da 4.ª jornada da Champions e os pontos que cada um dos integrantes amealhou.Andriy Lunin (Real Madrid, 12 pontos);Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk, 12 pontos), Pepe (FC Porto, 13 pontos) e José María Giménez (Atlético de Madrid, 10 pontos);Bukayo Saka (Arsenal, 14 pontos), Mikel Merino (Real Sociedad, 13 pontos), Diogo Gonçalves (Copenhaga, 11 pontos) e Samuel Lino (Atlético Madrid, 13 pontos);Harry Kane (Bayern Munique, 13 pontos), Erling Haaland (Manchester City, 14 pontos) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, 14 pontos).