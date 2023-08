Pepe: «Não há Gonçalo Ramos, há outros»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto arranca esta noite a época oficial, com um clássico contra o Benfica e logo num jogo que vale um título. Para Pepe, melhor início era impossível.

“Sim, porque nós merecemos. Vencemos a Taça [de Portugal] e temos direito de disputar esta final que certamente será super difícil. Esperamos conseguir alcançar o nosso objetivo que é ganhar esta final”, atirou o capitão dos dragões, recusando, de seguida, comparações com a época 2010/11, em que o FC Porto então orientado por Villas-Boas começou a temporada a vencer o Benfica na Supertaça: “Não damos gritos, jogamos futebol. Este grupo demonstrou, na época passada, que é muito competitivo. Sabemos onde falhámos. Os primeiros jogos não foram o que o míster esperava dos jogadores. Lutámos até final e conseguimos três títulos. Agora, nada melhor do que começar esta época com a Supertaça.”

Hoje, Pepe já não terá pela frente Gonçalo Ramos, que rumou nos últimos dias ao PSG. Uma boa notícia? “Não há o Gonçalo, há outros jogadores. Só podem jogar 11 contra 11 e os que entram nas substituições. Como português e companheiro do Gonçalo, espero que possa ter êxito na sua carreira”, desejou o internacional português, que lembrou ainda que o FC Porto “representa uma região”.