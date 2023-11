Pepe sai lesionado e pode desfalcar Seleção

Pepe saiu lesionado do duelo entre FC Porto e V. Guimarães , apresentando queixas na coxa direita. O veterano defesa central, de 40 anos, foi o segundo jogador dos dragões que deixou o terreno de jogo com queixas físicas esta noite e pode ser baixa no duplo compromisso que se aproxima da Seleção Nacional, diante de Liechtenstein e Islândia. No lugar de Pepe entrou Fábio Cardoso.