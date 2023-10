Pepê: «Temos criado boas oportunidades mas não temos concretizado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepê lamentou a falta de eficácia do FC Porto, que venceu o Portimonense por 1-0 mas no entender do extremo brasileiro poderia ter sentenciado a partida mais cedo. À Sport TV, disse que é preciso trabalhar mais e melhor para subir o nível nesse parâmetro.





"Temos criado boas oportunidades, mas não temos concretizado. Falo por mim mesmo, que desperdicei algumas grandes ocasiões. Tenho de trabalhar um pouco mais para não desperdiçar quando elas surgirem. Sabemos que o jogo fica mais fácil marcando, mas temos pecado no último terço."

Está com um sorriso um pouco fechado por causa disso?

"Sem dúvida. Cobro-me bastante. Sei que quando estas oportunidades aparecem não podemos falhar e infelizmente falhei, mas tenho de trabalhar mais e dedicar-me mais para que possa marcar e ajudar a equipa."

Na ponta final ficou com 10. É um aviso também para a equipa?

"Sem dúvida. Sabemos da nossa qualidade, temos criado ocasiões de golo, podemos matar o jogo, mas infelizmente uma vez mais não conseguimos fazer o 2-0 e o 3-0. Temos de trabalhar um pouco mais para que isso não aconteça."