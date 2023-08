Pinto da Costa ataca comentadores, fala do mercado e atira: «Acredito que estamos no bom caminho»

Pinto da Costa mostra-se convicto que o FC Porto acabará esta temporada com títulos conquistados. É essa a mensagem qye deixa no editorial da revista Dragões, em que faz um ataque aos comentadores.O presidente do FC Porto destaca os valores da transferência de Otávio e destaca o valor da equipa."O nosso plantel foi reforçado com três jogadores que ainda são jovens, mas já exibem qualidades que indiscutíveis que serão naturalmente aprimoradas pelo Sérgio Conceição", pode ler-se.Pinto da Costa destaca a "qualidade com que se trabalha" no FC Porto e frusa: "Acredito que estamos no bom caminho para atingir os objetivos ambiciosos com que enfrentamos a época. Queremos chegar ao fim com mais troféus no museu do que os que já lá estão."Há coisas que nunca mudam. 2023/24 ainda mal começou, mas os nossos inimigos habituais, aqueles que escrevem em alguns jornais e fazem comentários nas televisões de Lisboa, já lançaram os ataques do costume para tentar desestabilizar-nos. Eles sabem que não conseguem interferir nas decisões da nossa estrutura e no desempenho da nossa equipa, por isso procuram condicionar o ambiente que as envolve. O objetivo é sempre o mesmo: desunir os adeptos do FC Porto. E os meios utilizados também não variam: recorrem à mentira e à manipulação.Nas últimas semanas, têm mentido e manipulado a realidade sobre assuntos tão diversos como o desempenho desportivo da nossa equipa - que aos olhos deles é sempre muito pior do que o que se vê no campo -, a nossa intervenção no mercado de transferências - alegam sempre que não temos capacidade para comprar e vender bem - ou a violência no desporto - a culpa é sempre do FC Porto, mesmo que os assassinatos e as violações sejam praticados por membros de outros clubes.Se afastarmos a lente da imprensa de Lisboa e olharmos de frente para a realidade vemos cenários diferentes. O FC Porto arrancou com um resultado infeliz na Supertaça - apesar de ter sido largamente superior ao adversário durante boa parte do tempo - e depois somou duas vitórias nas duas primeiras jornadas. O nosso plantel foi reforçado com três jogadores que ainda são jovens, mas já exibem qualidades que indiscutíveis que serão naturalmente aprimoradas pelo Sérgio Conceição. O Otávio, de quem todos gostávamos muito e sobre quem há pouco tempo os nossos inimigos garantiam que sairia a custo zero, foi transferido por um valor recorde. E não há registo de qualquer situação relevante de violência, seja dentro do campo ou envolvendo os nossos adeptos, para vergonha dos papagaios que procuram colar-nos os rótulos que - eles sim - têm agarrados à pele.É por estes motivos e por ter noção da qualidade com que se trabalha nesta casa que acredito que estamos no bom caminho para atingir os objetivos ambiciosos com que enfrentamos a época. Queremos chegar ao fim com mais troféus no museu do que os que já lá estão.P.S.: Este mês despediu-se de nós o Eng.º Diogo Paiva Brandão, com quem tive o gosto de trabalhar durante mais de 20 anos. Partiu muito cedo, mas pôde orgulhar-se de ter dado grandes contributos para o desenvolvimento do clube que amou durante toda a vida."