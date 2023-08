Pinto da Costa dá as boas-vindas a Jorge Sánchez: «Era uma vontade do nosso treinador»

Pinto da Costa deu as boas-vindas a Jorge Sánchez , acreditando que o lateral-direito mexicano, de 25 anos, vai acrescentar qualidade à equipa comandada por Sérgio Conceição."Era uma vontade do nosso treinador e conseguimos um acordo com o Ajax que esperamos ser bem-sucedido. É mais um jogador quem vem acrescentar qualidade ao nosso plantel, terá obviamente que lutar pelo lugar, mas creio que será importante e terá sucesso no FC Porto. Dá-nos garantias de que, quando entrar, terá o espírito que todos os colegas têm. Isso é muito importante para nós, estamos perante um novo dragão e esperamos que venha a ser útil", começou por referir o presidente dos dragões, aos meios de comunicação do clube, recordando, em seguida, a história de êxitos dos mexicanos no FC Porto."Houve mexicanos importantes na nossa história e espero que o Jorge seja mais um. Os jogadores vindos do México sempre demonstraram um grande espírito enquanto estiveram aqui, eu sou um admirador deles, dos argentinos, dos uruguaios e de todos os sul-americanos, porque são jogadores que se adaptam com facilidade ao FC Porto. Esperemos que seja esse o caso mais uma vez", rematou o líder dos dragões.